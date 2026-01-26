10 Jahre Trimotion – Zentrum für Therapie, Yoga und Traditionelle Chinesische Medizin

Seit zehn Jahren ist Trimotion – Körper, Geist und Seele eine feste Größe für ganzheitliche Gesundheit in Klosterneuburg. Am Standort Stadtplatz 24 verbindet das Zentrum Therapie, Bewegung und Prävention unter einem Dach.

Geleitet wird Trimotion von Letizzia Wastavino und Stefanie Salzer, die einen integrativen Gesundheitsansatz verfolgen. Yoga, Ernährungslehre, therapeutische Anwendungen und der Wissensschatz der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden gezielt miteinander kombiniert, um nachhaltiges körperliches und seelisches Wohlbefinden zu fördern.

Letizzia Wastavino, Senior Certified Anusara®️ Yoga Teacher Trainer, verbindet achtsame, herzorientierte Yogapraxis mit fundiertem Wissen aus Biomechanik und funktioneller Bewegung.

Stefanie Salzer steht mit ihrer Marke sinn.ess.wandel für ganzheitliches Ernährungs- und Gesundheitscoaching, Stoffwechselprogramme, Akupunktmeridianmassage, Faszientherapie sowie Darmgesundheit.

Unterstützt werden die beiden Leiterinnen von einem erfahrenen Team mit Petra Sparber, Lisa und Peter Grillmair, Sonja Angelina Vandelli, Günter Hediger, Elizaveta Trukhanova und Alexandra Neuwirth, das ein vielseitiges Angebot von Shiatsu und vielfältigen Yogaarten über Heilmassage bis hin zu Klang-Meditation und sanften Bewegungsformen bietet. Viele Kundinnen und Kunden begleiten Trimotion bereits seit der Eröffnung im Jahr 2016. Das Jubiläum wurde kürzlich am Stadtplatz gefeiert. Auch Bürgermeister Christoph Kaufmann, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel gratulierten zum 10-igen Jubiläum gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart

Franziska Fuchs, Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, Christian Wopienka und wünschten weiterhin viel Erfolg.

Weitere Informationen unter:https://www.trimotion-zentrum.at/

© trimotion-zentrum.at 1. Reihe: v.l. JW-Stellvertreter Christian Wopienka, Letizzia Wastavino, Bürgermeister Christoph Kaufmann und Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart

2. Reihe: v.l. FiW Franziska Fuchs, Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel und Stefanie Salzer