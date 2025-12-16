20 Jahre Aflenzer: Kontinuität, die sich bewegt

2005 setzte Christian Aflenzer mit der Eröffnung seines Gesundheits- und Rückenstudios am Wiener Neustädter Domplatz den Schritt in die Selbstständigkeit. 2021 verkaufte er den Standort – doch damit endete der Einsatz des ehemaligen Profi-Fußballers für Gesundheit und nachhaltige Bewegung keineswegs. 2023 folgte in Bad Erlach mit der Eröffnung des New Circle die konsequente Fortsetzung: Zahlreiche langjährige Kund:innen gingen mit, viele neue kamen dazu. Mit diesem Wachstum entstanden auch frische Impulse und eine klare Weiterentwicklung des Angebots.

Ende 2025 blickt Christian Aflenzer damit nicht nur auf 20 Jahre Unternehmertum zurück, sondern auch auf ein Jahr mit starken Akzenten: von der Angebotsausweitung indoor wie outdoor über ein Benefiz-Fußballmatch mit Rapid-Legenden bis hin zu seinem jüngsten Auftritt beim Sport-Stammtisch des ORF RadioKulturhauses – gemeinsam mit Rainer Pariasek, Psychotherapeut Michael Musalek und der ehemaligen Handballspielerin Simona Spiridon.

Für Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Wiener Neustadt, und Daniela Reisner, Bezirksstellen-Ausschuss-Mitglied, ist dieses Jubiläum ein Anlass, herzlich zu gratulieren: zu unternehmerischem Mut, Ausdauer und dem Anspruch, Gesundheit stets in Bewegung zu denken.