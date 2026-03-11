20 Jahre Foto Mitterer in Bad Vöslau

Vor zwei Jahrzehnten eröffnete Meisterfotografin Doris Mitterer ihr Fotostudio am Schlossplatz von Bad Vöslau und bietet seitdem professionelle Fotografie für private wie Businesskunden an. „Mit meinen Bildern möchte ich Geschichten erzählen, Emotionen wecken und kostbare Erinnerungen festhalten“ berichtete die engagierte Unternehmerin anlässlich der Jubiläumsfeier und ergänzt: „Das Schönste an meinem Job ist die Arbeit mit den Menschen, das Leuchten in den Augen meiner Kunden, wenn sie ihre Bilder abholen.“

www.fotomitterer.at