© zVg

20 Jahre Foto Mitterer in Bad Vöslau

Bad Vöslau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 11.03.2026

Vor zwei Jahrzehnten eröffnete Meisterfotografin Doris Mitterer ihr Fotostudio am Schlossplatz von Bad Vöslau und bietet seitdem professionelle Fotografie für private wie Businesskunden an. „Mit meinen Bildern möchte ich Geschichten erzählen, Emotionen wecken und kostbare Erinnerungen festhalten“ berichtete die engagierte Unternehmerin anlässlich der Jubiläumsfeier und ergänzt: „Das Schönste an meinem Job ist die Arbeit mit den Menschen, das Leuchten in den Augen meiner Kunden, wenn sie ihre Bilder abholen.“  

www.fotomitterer.at

© zVg Ruth Kächele, Kosmetikerin Verena Rosner, Bgm. Christian Flammer, VÖWI-Obmann Andreas Freisinger, WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und Christoph Rella (Stadtgemeinde Bad Vöslau) feierten 20 Jahre Foto Mitterer