20 Jahre Kosmetik und Fußpflege Silvia Steinbock

Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feierte Silvia Steinbock mit vielen Gästen aus der Region in ihrem Kosmetik- und Fußpflegesalon in Ternitz. Zum Jubiläum gratulierten seitens der Wirtschaftskammer Neunkirchen Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Bezirksvertrauensperson Dieter Huber sowie die Bezirksstellenausschussmitglieder KommR Martina Klengl und Günter Daxböck und wünschten weiterhin viel Erfolg.

© Silke Koglbauer V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, KommR Martina Klengl, Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Dieter Huber, Silvia Steinbock und Bezirksstellenausschussmitglied Günter Daxböck