20 Jahre Kosmetik und Fußpflege Silvia Steinbock
Ternitz
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Aktualisiert am 15.04.2026
Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feierte Silvia Steinbock mit vielen Gästen aus der Region in ihrem Kosmetik- und Fußpflegesalon in Ternitz. Zum Jubiläum gratulierten seitens der Wirtschaftskammer Neunkirchen Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Bezirksvertrauensperson Dieter Huber sowie die Bezirksstellenausschussmitglieder KommR Martina Klengl und Günter Daxböck und wünschten weiterhin viel Erfolg.