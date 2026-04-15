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© Silke Koglbauer

20 Jahre Kosmetik und Fußpflege Silvia Steinbock

Ternitz

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Aktualisiert am 15.04.2026

Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feierte Silvia Steinbock mit vielen Gästen aus der Region in ihrem Kosmetik- und Fußpflegesalon in Ternitz. Zum Jubiläum gratulierten seitens der Wirtschaftskammer Neunkirchen Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Bezirksvertrauensperson Dieter Huber sowie die Bezirksstellenausschussmitglieder KommR Martina Klengl und Günter Daxböck und wünschten weiterhin viel Erfolg.

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© Silke Koglbauer V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, KommR Martina Klengl, Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Dieter Huber, Silvia Steinbock und Bezirksstellenausschussmitglied Günter Daxböck