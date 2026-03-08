25 Jahre Sparkasse Firmenlauf Wiener Neustadt

Der Österreichische Sparkasse Firmenlauf 2026 steht in diesem Jahr ganz unter dem Zeichen des 25-jährigen Jubiläums. Der 1. Firmenlauf Österreichs fand im Jahr 2000 in

Wiener Neustadt auf Initiative von Gerhard Goldsteiner mit Start auf der Grazer Straße statt, das heißt konkret findet heuer den 25. Lauf im sechsundzwanzigsten Jahr

statt (einmal Ausfall wegen Corona 2020).

Das Team rund um die Veranstalterin Doris M. Kapuy und Wolfgang Kapuy-Schwarz hat wieder ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt.



Mit dem 25. Österr. Sparkasse Firmenlauf setzt dieser über die Grenzen Wiener

Neustadt hinaus ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung einer Veranstaltung und stellt mit den Teilnehmer:innen-Zahlen Jahr für Jahr unter Beweis, dass in den hunderten teilnehmenden Unternehmen das Thema Gesundheit, Fitness und Teamgeist einen hohen Stellenwert haben.

Trotz Wirtschaftskrisen und Sparmaßnahmen setzen die Unternehmen damit ein

wichtiges Zeichen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung.



Auch im Jahr 2026 ist die Wiener Neustädter Sparkasse Haupt- und Namenssponsor für den Firmenlauf Wiener Neustadt.



„Die Wiener Neustädter Sparkasse ist seit dem Jahr 2000 Partnerin des Firmenlaufs. Als Haupt- und Namenssponsor freuen wir uns, dass wir zum diesjährigen Jubiläum auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken können. Der Firmenlauf ist eine tolle Möglichkeit für Firmen, gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen etwas zu unternehmen, zu trainieren und zu

feiern. Durch das gemeinsame Erleben werden Teamgeist und Zusammenhalt gestärkt sowie Gesundheit und Wohlbefinden gefördert – das spiegelt in hohem Maße die Unternehmensphilosophie der Sparkasse wider.



Auch die ARBEITERKAMMER NÖ bleibt als langjähriger Partner des Firmenlaufs auch im 25. Jahr seines Bestehens eine fixe Größe für den Laufevent für tausende Mitarbeiter:innen. Für den Vizepräsidenten der Arbeiterkammer NÖ Horst Pammer, bedeutet der Sparkasse Firmenlauf auch, dass Teamwork nicht nur stark, sondern auch gesund macht! Trainieren für ein gemeinsames Tun, dazu kann diese Veranstaltung motivieren und so, dem von Präsident Markus Wieser genannten Mo[o: „Gesund zur Arbeit, gesund von der Arbeit nach Hause und gesund in die Pension!“, folgen.“



Mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich (Bezirksstelle Wiener Neustadt) sowie dem Autopartner Denzel Wiener Neustadt und Denzel Zitta Wiener Neustadt

sind weitere wichtige Partner des Firmenlaufs wieder mit an Bord und tragen somit zum Erfolg dieser Veranstaltung bei.

