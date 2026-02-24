30jähriges Jubiläum bei Monika Mixa

Kürzlich feierte Monika Mixa das 30-jährige Bestehen ihres Massageinstituts und blickte auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1995 steht ihr Institut für fachliche Kompetenz, persönliche Betreuung und ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden. Mit viel Engagement und kontinuierlicher Weiterbildung hat sich Frau Monika Mixa einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet.

Zum Jubiläum gratulierte Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und überreichte eine Ehrenurkunde. In ihren Worten würdigte sie die unternehmerische Leistung und das langjährige Engagement: Drei Jahrzehnte Selbstständigkeit seien ein beeindruckender Beweis für Beständigkeit, Professionalität und Einsatz für die regionale Wirtschaft.

Die Feier bot einen würdigen Rahmen, um Danke zu sagen und zugleich mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.