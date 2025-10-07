Zum Inhalt springen
Gruppe
© Georg Aufreiter

35 Jahre HMV Hafner & Partner Versicherungsmaklerges.m.b.H.

Tulln

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 07.10.2025

Grund zur Freude gab es bei der Fa. HMV Hafner & Partner Versicherungsmaklerges.m.b.H., diese feierte ihr 35-jähriges Firmenjubiläum bei einem gemütlichen Zusammentreffen im Gutshof Mörwald in Feuersbrunn.

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte Bezirksstellenobmann Christian Bauer im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde an die HMV Hafner & Partner Versicherungsmaklerges.m.b.H.

Gruppe
© Georg Aufreiter V.l.: Johannes Wieser, Birgit Wieser, Anton Hafner und Bezirksstellenobmann Christian Bauer
