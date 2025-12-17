36 Jahre Konditorei Kadlec

Im Jahr 1989 eröffnete Konditormeister Gottfried Kadlec mit seiner Frau Waltraud Kadlec die Café-Konditorei Kadlec in Sieghartskirchen.

Nach dem verheerenden Hochwasser im September 2024 und der Pensionierung ihrer Eltern, entschied sich Barbara Kadlec zur Übernahme des elterlichen Betriebes und eröffnete nach den Renovierungsarbeiten im Mai 2025 die Konditorei wieder.

Zur Wertschätzung des Lebenswerkes von Waltraud und Gottfried Kadlec überreichte Bezirksstellenausschussmitglied Johann Figl im Namen der Wirtschaftskammer Tulln jeweils eine Urkunde des „Dankes und der Anerkennung“ und gratulierte zum besonderen Verdienst.