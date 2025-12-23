45 Jahre HARL CONSULTING – Innovationen, die Unternehmen bewegen

HARL CONSULTING feierte sein 45-jähriges Bestehen. Das 1980 von Unternehmensberater Alfred Harl gegründete Beratungsunternehmen steht seit mehr als vier Jahrzehnten für innovative, praxisnahe Lösungen in der Unternehmensorganisation, -reorganisation sowie in der strategischen Unternehmensentwicklung. Bereits 1997 positionierte sich Alfred Harl mit einem Leitfaden zum Qualitätsmanagement für speditionelle Dienstleister als Vorreiter in der Logistikbranche. In den 1990er-Jahren führte Harl Consulting als erstes Beratungsunternehmen Österreichs fünf Logistikunternehmen gleichzeitig erfolgreich zur Qualitätszertifizierung.

Seit 2005 ist Harl Consulting verstärkt im Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement tätig und begleitet Unternehmen bei der Einführung nachhaltiger Managementsysteme. Als Partner der IQS AG wurde zudem die Managementsoftware IQSoft erfolgreich im deutschsprachigen Raum eingeführt.

Alfred Harl initiierte zahlreiche bedeutende Projekte, darunter die Einführung von Polo Ralph Lauren am österreichischen Markt (1991–1995), den Österreichischen IT- & Beratertag (2020), den Constantinus International Award sowie die Einführung der Maut in Österreich, bei der über 200 Moderationen für Logistikunternehmen und deren Kunden durchgeführt wurden.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war Alfred Harl von 2007 bis 2025 Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich sowie von 2019 bis 2020 Obmann der Bundessparte Information und Consulting.

2024 wurde Harl zum Präsidenten der FEACO (European Federation of Management Consultancies Associations) mit Sitz in Brüssel, gewählt. Ziel ist es, Europa als führenden Standort im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Als Chair CONSTANTINUS INTERNATIONAL ist Harl weiterhin tätig. Zur Ehrung luden WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel Herrn Alfred Harl und sein Team in die WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg ein, überreichten mit Bürgermeister Christoph Kaufmann eine Urkunde zum 45-jährigen Jubiläum, bedankten sich für seinen Einsatz in die zahlreichen Projekte und wünschten weiterhin viel Erfolg.

Weitere Informationen unter: www.harl-consulting.at