„Advent im Park“ Frau in der Wirtschaft Klosterneuburg lud zum Netzwerkabend
Klosterneuburg
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 04.01.2026
Erstmals fand der Klosterneuburger Adventmarkt im Kardinal-Piffl-Park statt. Dieses Angebot nutzte FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer für ihr vorweihnachtliches FiW-Treffen und lud Unternehmerinnen aus Klosterneuburg zum traditionellen Advent-Netzwerkabend ein. Hier hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, Kontakte zu knüpften und aktuelle Themen zu besprechen.