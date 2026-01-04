„Advent im Park“ Frau in der Wirtschaft Klosterneuburg lud zum Netzwerkabend

Erstmals fand der Klosterneuburger Adventmarkt im Kardinal-Piffl-Park statt. Dieses Angebot nutzte FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer für ihr vorweihnachtliches FiW-Treffen und lud Unternehmerinnen aus Klosterneuburg zum traditionellen Advent-Netzwerkabend ein. Hier hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, Kontakte zu knüpften und aktuelle Themen zu besprechen.

© Peter Loidolt V.l.: Bürgermeister Christoph Kaufmann, Außenstellenobmann Markus Fuchs, Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder (1. Reihe 2.v.l.) FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer (1. Reihe 3.v.l.), Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel (1.v.r.) und Unternehmerinnen aus Klosterneuburg