Alfred Babinsky erneut WKNÖ-Obmann in Hollabrunn

„Die Bezirksstelle Hollabrunn versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Babinsky.

Als Sprachrohr von rund 2.500 Unternehmen im Bezirk/in der Region will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Hollabrunn durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Julius Gelles und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Außenstellenausschuss nach der Konstituierung in alphabetischer Reihenfolge:

Alfred Babinsky

Bernd Butschell

Florian Hengl

Reinhard Indraczek

Roman Langer

Jürgen Margetich

Alexander Schmidt

Ernst Suttner

Kooptiert wurden Irene Alexowsky; Bettina Heinzl; Günther Kober; Petra Rammel

© Tanja Wagner WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer



