ASMA-Lehrling Armin Zemann bei der Siegerlounge ausgezeichnet

Armin Zemann aus Nondorf wurde bei der Siegerlounge in St. Pölten geehrt. Er hat 2025 seine Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden!

Armin absolvierte seine Ausbildung zum Kunststoffverfahrenstechniker bei der ASMA GmbH in Weitra. Während seiner Lehrzeit überzeugte Armin Zemann durch sein technisches Verständnis, seine Lernbereitschaft und sein Engagement.

Bereits in der Berufsschule durfte sich Armin über sehr gute Zeugnisse freuen, welche er nun mi dem ausgezeichneten Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung krönte.

Nach Abschluss seiner Lehre bleibt er dem Unternehmen treu und verstärkt nun das Team im Bereich „Entwicklung“, wo er seine Kenntnisse weiter vertieft und aktiv zu Produktinnovationen beiträgt.

„Wir sind sehr stolz auf Armins Leistung und freuen uns, dass er seinen beruﬂichen Weg gemeinsam mit uns weitergeht“, betont Lehrlingsausbildner Klaus Ranftl.

Asma legt besonderen Wert auf die Lehrlingsausbildung. Neben der fachlichen Ausbildung werden zusätzliche Aus- und Weiterbildungen wie Englisch- und Mathematikunterricht während der Arbeitszeit, Lehrlingsausﬂüge sowie eine umfangreiche Lehrabschlussprüfungs-Vorbereitung angeboten. Goodies bei gutem Berufsschulerfolg und LAP-Abschlussprüfung runden das Angebot ab.

Asma bildet Lehrlinge in den Bereichen Kunststoverfahrenstechnik, Werkzeugbautechnik, Zerspanungstechnik sowie Doppellehre aus und bietet auch Lehre mit Matura.

© Philipp Monihart V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Armin Zemann und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

© Philipp Monihart