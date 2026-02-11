Aufschwung bei NBG in Gmünd

Die NBG, Spezialist für moderne Glasfasertechnik, ist seit dem Sommer des Jahres 2025 zu 100% im Eigentum von VTC Unternehmer GmbH aus München. Mit diesem Eigentümerwechsel in Verbindung mit einem erfahrenen Managementteam um Geschäftsführer Tom Seidl an der Spitze wurde die Weiterführung des Unternehmens erfolgreich gesichert – und mit ihr über 80 Arbeitsplätze in der Region.

Was vor wenigen Jahren noch ungewiss schien, hat sich dank großem Engagement, Fachwissen und Teamgeist der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte entwickelt. „Nur durch den Zusammenhalt und den unermüdlichen Einsatz unseres Teams waren die Erfolge der letzten Jahre möglich“, betont Seidl.

Die Produktion am Standort Gmünd bleibt das Herzstück des Unternehmens. Modernste Glasfaserprodukte zur Sicherung der kritischen Infrastruktur werden hier gefertigt und finden weltweit Anwendung – von Europa über den mittleren Osten bis nach Amerika. Starke Kundenbeziehungen, hohe Qualität und die Innovationskraft der NBG sichern dem Unternehmen eine herausragende internationale Position.

Derzeit laufen die Planungen für einen Hallenzubau zur deutlichen Erweiterung der Produktionsfläche. Ebenso werden laufend neue Fachkräfte gesucht. Damit setzt NBG ein klares Zeichen für kontinuierliche Weiterentwicklung und Investition in die Zukunft.

Mit frischem Kapital, starker Führung und einem motivierten Team blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Gmünd kann sich über einen Weltmarktführer und gesicherte Arbeitsplätze freuen – ein positives Signal weit über die Region hinaus.

© Simone Panzenböck V.l.: Bezirksstellenobfrau KommR Doris Schreiber, HR- Beauftragte Vanessa Fuchs, WK Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Geschäftsführer Tom Seidl



