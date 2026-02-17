Austausch, Inspiration und neue Perspektiven: Besuch bei der habs*gut Tagesbar am Liechtenstein

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich WK-Mödling-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller über das innovative Konzept der habs*gut Tagesbar am Liechtenstein. Im Mittelpunkt des Treffens stand der persönliche Austausch über neue Wege in der Hospitality, Unternehmertum und zukunftsorientierte Kooperationsmodelle.

Seit zwei Jahren beschreitet das junge Unternehmen neue Pfade: Die habs*gut Tagesbar versteht sich nicht nur als gastronomischer Treffpunkt, sondern als Ort mit Wohnzimmer-Atmosphäre – kombiniert mit einer Seminar- und Workshoplocation in einzigartiger Lage direkt vor der Burg Liechtenstein.

Das Unternehmerpaar Carina und Martin Rohrbach denkt Kooperation bewusst weiter: Im habs*gut enden Partnerschaften nicht in der Küche. Themen wie Möbeldesign, Gartengestaltung, Digitalisierung oder neue Beteiligungsmodelle werden direkt im laufenden Betrieb getestet, weiterentwickelt und in der Praxis erprobt. Gleichzeitig geben die beiden ihre Erfahrungen weiter und begleiten andere Unternehmen auf ihrem Weg.

Der Besuch bot Raum für Inspiration, neue Perspektiven und einen offenen Dialog über innovative Unternehmenskonzepte in der Region. Für den konstruktiven Austausch und die Einblicke in ein modernes, ganzheitlich gedachtes Gastronomie- und Arbeitskonzept wurde herzlich gedankt.

Linktipp: https://www.habsgut.at/