Baumit Geschäftsführer ausgezeichnet: Goldenes Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich für Manfred Tisch

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeichnete vergangene Woche Baumit Geschäftsführer Manfred Tisch mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich aus. Die feierliche Verleihung fand im Landtagssitzungssaal in St. Pölten im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik statt.

Seit 2005 prägt Manfred Tisch die technische Entwicklung und Innovationsstrategie des österreichischen Baustoffherstellers maßgeblich. Unter seiner Leitung wurde der Baumit Standort Wopfing zu einem der modernsten und saubersten Baustoffwerke Europas ausgebaut. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und technische Exzellenz stehen dabei im Zentrum seines Wirkens.

„Nach 33 Jahren im Unternehmen ist diese Auszeichnung für mich eine große Ehre und Freude, die ich mit Stolz entgegennehme. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiter:innen – ohne ihren täglichen Einsatz, ihre Loyalität und ihr Engagement wäre dieser Erfolg nicht möglich. Diese Auszeichnung gehört uns allen,“ betont Manfred Tisch.

Robert Schmid, Eigentümer der Baumit Gruppe, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass unser Kollege und Geschäftsführer Manfred Tisch diese Anerkennung erhalten hat. Er ist nicht nur ein großartiger Techniker und erfolgreicher Geschäftsführer, sondern legt auch größten Wert auf den gesunden Erhalt unserer Region, von Mitarbeiter:innen und Nachbarn – und ist dabei immer ein netter, verlässlicher, und guter Mensch geblieben. Herzliche Gratulation!“

Über Baumit

Für das österreichische Familienunternehmen Baumit war und ist nachhaltiges und ressourcenschonendes Handeln grundlegend, um langfristig erfolgreich zu sein und sich weiterzuentwickeln. Ökonomischer Fortschritt steht dabei stets im Einklang mit sozialer Verantwortung und ökologischer Verträglichkeit.

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2024 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 287 Millionen Euro und beschäftigt 690 Mitarbeiter:innen.

© NLK Pfeiffer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Manfred Tisch, technischer Geschäftsführer der Baumit GmbH, das Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich.