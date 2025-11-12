100 Jahre Weltspartag

Anlässlich des traditionellen Weltspartags besuchte WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller mehrere Banken im Bezirk, um sich mit den Bankenvertretern auszutauschen.

„Der Weltspartag ist seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil im Jahreskalender und ein wichtiges Zeichen für finanzielle Bewusstseinsbildung und Vertrauen in unsere regionalen Geldinstitute“, betont Lautermüller. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind die Banken im Bezirk Mödling ein verlässlicher Partner für Unternehmen und Privatpersonen.“ Die Bezirksstellenleiterin nutzte die Gelegenheit, um sich über aktuelle Entwicklungen und Themen im Bankensektor zu informieren.

© Christian Boeger