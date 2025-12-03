BESSER WIRTSCHAFTEN – Einstieg in KI-Werkzeuge für KMU

Im Rahmen der Reihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ fand ein weiterer Workshop statt, der sich der praktischen Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag kleiner und mittlerer Betriebe widmete.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk nutzten die Gelegenheit, um einen verständlichen Einstieg in moderne KI-Anwendungen zu bekommen. Der Fokus lag darauf zu zeigen, wie Betriebe mit geringem Aufwand intelligente Werkzeuge einsetzen können - für automatisierte Kundenkommunikation oder zur Optimierung interner Abläufe. Workshopvortragender Philipp Müller erläuterte anschaulich, welche KI-Lösungen für verschiedene Unternehmensbereiche besonders hilfreich sind, wie man Daten sicher und sinnvoll einsetzt und wie Betriebe KI schrittweise in ihre bestehenden Prozesse integrieren können, ohne überfordert zu werden. Die Teilnehmenden zeigten sich begeistert: Besonders hervorgehoben wurden die klaren Demonstrationen realer Anwendungsfälle und die sofort umsetzbaren Hinweise für den eigenen Betrieb.

Für die nächsten Workshops am 15.Jänner zum Thema „Sicherheit im Internet für KMU“ und am 21. Jänner zur Thematik „Buchhaltung und Kostenrechnung mit KI für KMU & EPU“ sind noch Anmeldungen möglich.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ finden Sie unter folgendem Link: Veranstaltungen im Bezirk Melk - WKO