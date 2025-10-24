BESSER WIRTSCHAFTEN – Besser gefunden werden im Internet – Google & SEO

Unter dem Titel „Besser gefunden werden im Internet – Google & SEO“ fand ein erfolgreicher Workshop im Rahmen der Wirtschaftskammer-Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ statt. Zahlreiche interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich praxisnahe Tipps vom Experten Philipp-Thomas Müller, Geschäftsführer von CtrlE-Consulting & Holding GmbH, rund um Suchmaschinenoptimierung und Online-Sichtbarkeit zu holen.

Die TeilnehmerInnen zeigten sich begeistert von den vielfältigen, sofort umsetzbaren Impulsen für eine stärkere Präsenz im Netz. Auch Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer zeigte sich erfreut über das große Interesse: „Digitale Sichtbarkeit ist heute ein zentraler Erfolgsfaktor für Betriebe – genau hier setzt unser Workshop an. Es freut mich sehr, dass wir unseren Mitgliedern so praxisnahe Unterstützung bieten können.“

Mit der Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ setzt die Wirtschaftskammer ein starkes Zeichen für unternehmerische Weiterbildung und zukunftsorientiertes Know-how.

Die nächsten Workshops finden am 5. November zum Thema „Social Media für KMU“ und am 18. November zum Thema „Handy-Videos für KMU“ statt.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ finden Sie unter folgendem Link: Veranstaltungen im Bezirk Melk - WKO

© Christian Voglhuber V.l.: Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Vortragender Philipp-Thomas Müller Valerie Mayr (WerkDrei), Peter Brandstetter (Haus der Digitalisierung /DIHOST), Lukas Fürst (WerkDrei)