BESSER WIRTSCHAFTEN - Workshop 6: Sicherheit im Internet für KMU

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN – stationär & digital“ fand der sechste und somit vorletzte Workshop der Wirtschaftskammer Melk in Kooperation mit dem Digital Innovation Hub Ost statt, der sich der Cybersicherheit im betrieblichen Alltag kleiner und mittlerer Unternehmen widmete.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit, um sich praxisnah über aktuelle Bedrohungen im digitalen Raum zu informieren und konkrete Schutzmaßnahmen kennenzulernen. Im Fokus stand dabei, aufzuzeigen, wie Betriebe mit überschaubarem Aufwand ihre IT-Sicherheit erhöhen und sich wirksam vor Cyberangriffen und Datenverlust schützen können.

Der Workshop vermittelte verständlich aufbereitete Grundlagen zu sicheren Passwörtern, E-Mail-Kommunikation und Netzwerken. Darüber hinaus wurden wichtige Sofortmaßnahmen für den Ernstfall erläutert, um im Falle eines Sicherheitsvorfalls rasch und richtig reagieren zu können. Die Teilnehmenden zeigten sich besonders angetan von den klaren Handlungsempfehlungen und den praxisnahen Tipps, die sich unmittelbar im eigenen Betrieb umsetzen lassen.