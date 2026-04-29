Österreichischer Buchhandlungspreis 2026: Filialpreis geht nach Horn
Die Buchhandlung Frau Hofer in der Bücherstube Horn gewinnt den Filialpreis 2026.
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Aktualisiert am 29.04.2026
Die besten Buchhandlungen Österreichs 2026
Filialpreis 2026
Der undotierte Filialpreis geht 2026 an:
Frau Hofer in der Bücherstube, einer Filiale von HOFER Media, Horn
Wir gratulieren unserem Mitgliedsbetrieb herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!
Preisträger:innen 2026
Die unabhängige Jury hat entschieden: Die besten Buchhandlungen des Jahres 2026 stehen fest. Mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis werden heuer bereits zum zehnten Mal jene heimischen Buchhandlungen geehrt, die mit innovativen Konzepten und hoher Qualität im stationären Buchhandel überzeugen. Jede der ausgezeichneten Buchhandlungen erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.
- Buchcafé Melange, Wien
- Buchhandlung Plautz, Gleisdorf
- Cervantes & Co | Buch und Wein, Feldkirch
- LESEWELT, Wien
- poetenblau DER BUCHLADEN, Gmunden