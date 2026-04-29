Österreichischer Buchhandlungspreis 2026: Filialpreis geht nach Horn

Die besten Buchhandlungen Österreichs 2026

Filialpreis 2026

Der undotierte Filialpreis geht 2026 an:

Frau Hofer in der Bücherstube, einer Filiale von HOFER Media, Horn

Wir gratulieren unserem Mitgliedsbetrieb herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!

Preisträger:innen 2026

Die unabhängige Jury hat entschieden: Die besten Buchhandlungen des Jahres 2026 stehen fest. Mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis werden heuer bereits zum zehnten Mal jene heimischen Buchhandlungen geehrt, die mit inno­vativen Konzepten und hoher Qualität im stationären Buchhandel überzeugen. Jede der ausgezeichneten Buchhandlungen erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

