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Fünf Personen stehen nebeneinander vor gefüllten Bücherregalen in einer Buchhandlung und blicken in Richtung Kamera.
© Frau Hofer

Österreichischer Buchhandlungspreis 2026: Filialpreis geht nach Horn

Die Buchhandlung Frau Hofer in der Bücherstube Horn gewinnt den Filialpreis 2026.

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 29.04.2026

Die besten Buchhandlungen Österreichs 2026

Filialpreis 2026

Der undotierte Filialpreis geht 2026 an:
Frau Hofer in der Bücherstube, einer Filiale von HOFER Media, Horn

Wir gratulieren unserem Mitgliedsbetrieb herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!

Preisträger:innen 2026

Die unabhängige Jury hat entschieden: Die besten Buchhandlungen des Jahres 2026 stehen fest. Mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis werden heuer bereits zum zehnten Mal jene heimischen Buchhandlungen geehrt, die mit inno­vativen Konzepten und hoher Qualität im stationären Buchhandel überzeugen. Jede der ausgezeichneten Buchhandlungen erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

  • Buchcafé Melange, Wien
  • Buchhandlung Plautz, Gleisdorf
  • Cervantes & Co | Buch und Wein, Feldkirch
  • LESEWELT, Wien
  • poetenblau DER BUCHLADEN, Gmunden