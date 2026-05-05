Österreichs beste Filialbuchhandlung

Im Wiener Künstlerhaus wurde die Buchhandlung Hofer als beste Filialbuchhandlung Österreichs ausgezeichnet. Im festlichen Rahmen der Veranstaltung nahm das Team die Urkunde entgegen und feierte diesen besonderen Meilenstein in einem außergewöhnlichen Ambiente.

Die Auszeichnung erfüllt das Unternehmen mit großer Freude und Stolz. „Diese Anerkennung bedeutet uns sehr viel und bestätigt unseren täglichen Einsatz für Literatur, Regionalität und persönliche Beratung“, heißt es aus dem Unternehmen.

Besonders hervorgehoben wurde die Entscheidung der Jury, die die Buchhandlung Hofer für ihr umfassendes Engagement würdigt:

„Die Buchhandlung Hofer mit fünf Filialen in Niederösterreich wird mit dem Filialpreis ausgezeichnet. Stellvertretend für alle Filialen wird der Preis an den Standort in Horn vergeben.

Die Buchhandlung ist ein Beispiel für den gelungenen Sprung einer Traditionsbuchhandlung in die Moderne und zeigt die funktionierende Mischung einer Buchhandlung, die vieles sein muss: regionaler Lieferant und Nahversorger, kulturelle Schnittstelle, Anlaufstelle für Buchempfehlungen und Regionalia. Die Kombination aus Fachgeschäft und persönlicher Beratung mit individueller Ausrichtung trägt maßgeblich zur besonderen Wohlfühlatmosphäre bei.

Darüber hinaus überzeugt die Buchhandlung durch ihr kulturelles Engagement: Mit Veranstaltungen wie dem Lesefrühling schafft die Buchhandlung ein vielfältiges Literaturprogramm im Wein- und Waldviertel, das weit über die Grenzen Niederösterreichs hinausstrahlt. Diese Initiativen bringen Autor:innen und Leser:innen zusammen und machen das Unternehmen zu einem wichtigen Bestandteil des österreichischen Buchhandels.“

Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur die Qualität der einzelnen Filialen gewürdigt, sondern auch das nachhaltige Engagement für die Förderung von Literatur und regionaler Kultur.