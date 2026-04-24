Besuch bei Social Media Agentur “social.muth”

Im Rahmen von Frau in der Wirtschaft Zwettl besuchten Stadtrat Thomas Weiss, Bezirksvorsitzende FiW Dagmar Zinner und Obfrau Anne Blauensteiner die Unternehmerin Julia Wohlmuth (2 v. links).

Julia Wohlmuth ist seit 2024 mit ihrer Social Media Agentur „social.muth“ selbstständig und unterstützt Unternehmen, Vereine und Organisationen in den Bereichen Social Media, Content-Erstellung sowie digitale Kommunikation. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf kreativem Storytelling, verständlicher Social‑Media‑Begleitung und praxisnahen Workshops.

Beim Betriebsbesuch würdigten die Vertreter der Zwettler Wirtschaft ihren Mut zur Selbstständigkeit und wünschten der Jungunternehmerin weiterhin viel Erfolg und alles Gute für ihre weiteren beruflichen Weg.

Weitere Infos unter: www.socialmuth.at