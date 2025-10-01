Betriebsbesuch bei Friseursalon „Haar & Mehr“ in Laxenburg

Im Rahmen ihrer regelmäßigen Betriebsbesuche war Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller von der Wirtschaftskammer Mödling kürzlich zu Gast im Friseursalon „Haar & Mehr“ von Annalena Altmann in Laxenburg. Der beliebte Salon überzeugt nicht nur mit einem stilvollen Ambiente und hoher handwerklicher Qualität, sondern auch mit einem starken Engagement für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte.

Ein besonderes Zeichen für Kontinuität und Unternehmertum in der Region: Annalena Altmann hat den Salon von ihrer Mutter Gabriele übernommen, die über viele Jahre hinweg den Betrieb erfolgreich geführt hat. Gabriele Altmann ist nach wie vor im Unternehmen tätig und unterstützt ihre Tochter tatkräftig im Salonalltag. Dieses familiäre Miteinander schafft nicht nur Vertrauen bei den Kundinnen und Kunden, sondern auch ein starkes Fundament für die betriebliche Weiterentwicklung.

Aktuell bildet „Haar & Mehr“ einen Lehrling aus und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Bezirk. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft und familiärem Zusammenhalt hier gearbeitet wird – sowohl im täglichen Geschäft als auch in der Lehrlingsausbildung“, betont Bezirksstellenleiterin Lautermüller beim Besuch.