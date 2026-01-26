Betriebsbesuch bei Holzbau Braun in Bruck/Leitha

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche des Bezirksstellenteams stand kürzlich das Unternehmen von Michael Braun auf dem Programm.

Der Einzelunternehmer bietet mit seinem Team qualitätvolle Arbeiten im Bereich des Holzbaus und hat sich damit bereits als fixe Größe in diesem Bereich in der Region etabliert.

Bezirksstellenleiter Thomas Petzel wünschte Michael Braun weiterhin viel Erfolg und dankte für sein bisheriges Engagement.