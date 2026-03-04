Betriebsbesuch der Jungen Wirtschaft bei Shanita Wutzl

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machte die Junge Wirtschaft Mödling kürzlich Halt in der Praxis von Shanita Wutzl in Maria Enzersdorf. Die engagierte Unternehmerin feiert heuer ihr einjähriges Betriebsjubiläum und gewährte spannende Einblicke in ihre ganzheitliche Arbeitsweise.

Shanita Wutzl bietet in ihrer Praxis Klangmassagen mit Klangschalen sowie Cranio Sacral Anwendungen an. Mit fein abgestimmten Techniken begleitet sie Menschen von jung bis alt auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden und innerer Balance. Ihre Tätigkeit übt sie hauptberuflich mit großer Leidenschaft aus.

Die gebürtige Niederösterreicherin ist in Perchtoldsdorf aufgewachsen und hat ursprünglich den Beruf der Friseurin erlernt. Ihr Weg in die ganzheitliche Körperarbeit ist auch familiär geprägt: Ihr Vater gilt als erster Osteopath Österreichs und war damit ein Pionier auf diesem Gebiet. Dieses Fundament und ihr eigenes Feingefühl für Menschen bilden heute die Basis ihrer erfolgreichen Selbstständigkeit.

Beim Betriebsbesuch zeigten sich die Vertreter:innen der Jungen Wirtschaft beeindruckt vom ganzheitlichen Zugang und der persönlichen Atmosphäre der Praxis. Mit dabei waren die WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller, die JW-Mödling Vorsitzende Lilly Kaltenbrunner sowie JW-Teammitglied Tobias Printz. Sie gratulierten herzlich zum einjährigen Bestehen und wünschten weiterhin viel Erfolg.

Der Betriebsbesuch unterstreicht einmal mehr die Vielfalt und Qualität der regionalen Unternehmerlandschaft im Bezirk Mödling. Mit ihrem ganzheitlichen Angebot bereichert Shanita Wutzl die Gesundheits- und Wohlfühlbranche in der Region und zeigt eindrucksvoll, wie individuelle Berufungswege erfolgreich umgesetzt werden können.

Linktipp: www.praxis-wutzl.at