Betriebsbesuch mit Foto- und Videograf Tobias Printz: Kreativität trifft Technik

Bei unserem jüngsten Betriebsbesuch durften wir Tobias Printz in der Bezirksstelle Mödling begrüßen – einen leidenschaftlichen Foto- und Videografen, der seit über acht Jahren mit seiner Kamera besondere Momente einfängt.

Tobias, Absolvent der FH St. Pölten für Medientechnik, gab uns spannende Einblicke in seine berufliche Reise: Vom Hobbyfotografen in der Jugend bis zum Profi mit einem vielseitigen Portfolio. Heute hält er nicht nur Hochzeiten, Familienfeste und Babybauch-Shootings fest, sondern ist auch im Business-Bereich stark vertreten – mit Businessporträts, Eventfotos und Social Media Clips.

Besonders begeistert hat uns seine technische Ausstattung: Drohne, Fotobox für Feiern und sogar ein Audio-Gästebuch für Hochzeiten und Geburtstage – alles mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Seine Projekte zeigen: Emotionen und Qualität schließen einander nicht aus.

Mit dabei beim Betriebsbesuch waren Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller, JW-Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und Stellvertreter Clemens Nöstler.