Betriebsbesuch mit Vizepräsident Moser bei der Firma Schnabl Helmut Transportgesellschaft m.b.H.

Einen Betriebsbesuch stattete Vizepräsident Christian Moser gemeinsam mit Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber der Firma Schnabl Helmut Transportgesellschaft m.b.H. ab.

Empfangen wurden die beiden von Seniorchef Helmut Schnabl und seiner Tochter Firmenchefin Hannelore Wabra-Schnabl. Neben einer Betriebsführung durch das Unternehmen erzählten die beiden auch von den Neubauten und der Firmengeschichte. Die Firma Schnabl gibt es immerhin seit dem Jahr 1938.

Bei dieser Gelegenheit besuchten sie auch die Rechtsanwaltskanzlei von Martin Wabra. Der Gatte von Hannelore Wabra-Schnabl hat im Jänner 2025 seine Kanzlei vom Stadtplatz in Gmünd ins Firmengebäude der Firma Schnabl verlegt.

Vizepräsident Moser zeigte sich beeindruckt von der Fahrzeugflotte samt Betriebsgelände sowie der sympathischen und engagierten Unternehmerfamilie.