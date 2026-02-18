Betriebsbesuch von Frau in der Wirtschaft

Seit fast einem Jahrzehnt führt Unternehmerin Adelheid Dobrovolny-Bittermann erfolgreich das Unternehmen Elektro Bittermann in zweiter Generation, welches handwerkliche Präzision bei Elektroinstallationen mit einer erstklassigen Auswahl an modernen Elektrogeräten namhafter Hersteller verbindet.

Zum 25 Jahr Jubiläum am Standort Pfaffenschlag gratulierte FIW Vorsitzende im Bezirk Waidhofen an der Thaya Silvia Schuh persönlich.

www.ep.at/elektrobittermann