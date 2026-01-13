Betriebsübergabe bei Textilreinigung Allram

Nach über 40 Jahren engagierter Tätigkeit verabschiedete sich Thomas Allram in den wohlverdienten Ruhestand. Der Betrieb bleibt jedoch weiterhin in Familienhand – seine Cousine Gabriela Steiner übernahm mit Jahreswechsel die Leitung des Unternehmens. Zur Betriebsübergabe gratulierten Bürgermeister Gerhard Lentschig, Stadtrat Reinhard Litschauer sowie WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Sabina Müller persönlich. Sie würdigten den Einsatz von Thomas Allram und seiner Gattin und wünschten Gabriela Steiner viel Erfolg für die Zukunft des Traditionsbetriebes in der Horner Innenstadt.

© Eduard Reininger V.l.: David, Lukas und Heidi Allram, Gabriela Steiner, Thomas Allram, Bgm. Gerhard Lentschig, Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Stadtrat Reinhard Litschauer