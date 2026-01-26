Betriebsübergabe im Fokus bei der Infoveranstaltung der WKNÖ Bezirksstelle Hollabrunn

Die Übergabe eines Unternehmens zählt zweifellos zu den herausforderndsten Phasen im unternehmerischen Leben. Bei der Infoveranstaltung „Wie Sie Ihre Betriebsnachfolge steuerlich fundiert, rechtlich sicher und strategisch klar gestalten" am 20. Januar 2026 in der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Hollabrunn, wurden die zentralen Aspekte einer erfolgreichen und zukunftsorientierten Betriebsnachfolge beleuchtet. Steuerberater Wilhelm Hogl gab einen fundierten Überblick über steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Unternehmensberaterin Heidelinde Biribauer zeigte anhand praxisnaher Beispiele, wie eine strategisch klare und nachhaltige Übergabe gelingt – von der frühzeitigen Planung über Rollenklärung bis hin zur Kommunikation zwischen den Beteiligten. Julius Gelles, Bezirksstellenleiter der WKNÖ Hollabrunn, erläuterte die arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten beim Übergang eines Unternehmens. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Impulse, wie sie ihre Betriebsnachfolge nicht nur rechtlich und steuerlich korrekt, sondern auch organisatorisch und menschlich gut aufsetzen können. „Eine sorgfältig geplante und strategisch durchdachte Übergabe entscheidet wesentlich über die Zukunftsfähigkeit eines Betriebes", lautete der gemeinsame Tenor der Vortragenden.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Wilhelm Hogl, Heidelinde Biribauer, Bezirksstellenleiter Julius Gelles