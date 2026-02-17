Bezirksbauernkammer und NÖ Versicherung: Umbau abgeschlossen

Mit einem feierlichen Festakt wurde kürzlich das runderneuerte Gebäude der regionalen Bauernkammer eröffnet. Das Haus, in welchem auch die Räumlichkeiten der NÖ Versicherung untergebracht sind, wurde barrierefrei und modern gestaltet.

Durch die nachhaltige und zukunftsweisende Gestaltung des Standortes wurde nun ein Kompetenzzentrum für die örtliche Landwirtschaft errichtet, wobei durch die erweiterten Räumlichkeiten der NÖ-Versicherung auch für deren Kunden und Mitarbeiter eine freundliche und angenehme Atmosphäre geschaffen wurde.

Im Namen der Bezirksstelle gratulierte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal dem Obmann der Brucker Landwirtschaftskammer, Gerhard Mörk und NÖV-Gebietsdirektor Johann Wannasek zur gelungenen Gestaltung des Standortes.