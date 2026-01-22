„Blickwinkel KI“: Von kreativen Anwendungen bis zu rechtlichen Fragen

Der Einsatz von KI in Unternehmen erfordert neue Denkweisen. Die Fach- und Informationsveranstaltung „Blickwinkel KI“ der Technologie- und InnovationsPartner (TIP NÖ), dem gemeinsamen Innovationsservice von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ, zeigte anhand unterschiedlicher Perspektiven von Unternehmer:innen, wie KI in der unternehmerischen Praxis genutzt werden kann – von der kreativen Anwendung über globale und lokale Strategien bis hin zu rechtlichen Aspekten.

„Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es sehr wesentlich, Künstliche Intelligenz gezielt, sinnvoll und verantwortungsbewusst im Unternehmensalltag einzusetzen. Nur so wird es langfristig möglich sein, zukunftsorientiert und effizient zu arbeiten“, betont Thomas Strodl, Leiter der Abteilung Innovation und Digitalisierung in der Wirtschaftskammer NÖ.

Andreas Fraunberger von chim.ai beleuchtete kreative Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz, während Marco Porak (IBM Österreich) die globale Perspektive und strategische Entwicklungen im KI-Bereich aufzeigte. Ursula Illibauer (Wirtschaftskammer Österreich) informierte über rechtliche und ethische Rahmenbedingungen, darunter Datenschutz, Verantwortungsfragen und die Bedeutung klarer Richtlinien im Umgang mit KI.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden Chancen, Herausforderungen und ethische Aspekte – etwa Kennzeichnungspflichten bei KI-generierten Inhalten, der Schutz vor Falschinformationen und der verantwortungsvolle Einsatz von KI-Agenten – vertieft diskutiert.

© David Schreiber Veranstalter und Vortragende bei der Infoveranstaltung „Blickwinkel KI“ (v.l.): Franz Kraushofer (WIFI NÖ), Christoph Jarisch (eco digital), Thomas Strodl (TIP NÖ), Marco Porak (IBM Österreich), Eric Weisz (circly GmbH), Andreas Fraunberger (chim.ai), Walter Glanninger (TIP NÖ) sowie (vorne, v.l.) Astrid Parth (TIP NÖ) und Ursula Illibauer (WKÖ).