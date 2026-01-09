Bezirksstellenausschussmitglied Florian Woditschka von der Woditschka Steuerberatung GmbH und Florian Pokorny von der Power Network ITS GmbH veranstalteten einen Charity-Punsch-Event, um Spenden für eine Kollegin zu sammeln, die im Frühjahr 2025 plötzlich eine schwerwiegende Diagnose erhalten hat.

Dank des großen Engagements der Kolleginnen und Kollegen, die selbstgemachte Brote, Kekse sowie Punsch und Glühwein beisteuerten, wurde das Event zu einem besonderen Zeichen des Zusammenhalts. In herzlicher Atmosphäre kamen zahlreiche Unterstützer zusammen und zeigten ihre Solidarität.

Insgesamt konnte ein Spendenerlös von 2.050 Euro gesammelt werden. Die Veranstalter zeigten sich tief berührt von der Hilfsbereitschaft und betonten, wie wichtig Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung gerade in schwierigen Zeiten sind.