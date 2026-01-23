Deine-Jobregion – Pionier-Preis 2025 an drei regionale Pilotschulen verliehen

Im Rahmen des Projekts „Mitarbeitermarke 2.0“ wurde der Deine-Jobregion – Pionier-Preis 2025 an drei engagierte Pilotschulen der Region Bucklige Welt–Wechselland verliehen. Ausgezeichnet wurden die MS Aspang, die NMS Krumbach und die NMS Lanzenkirchen für ihren besonderen Einsatz an der Schnittstelle zwischen Schule, Wirtschaft und Region.



Mit der erstmaligen Auszeichnung von Schulen setzte die Region ein klares Zeichen für die Bedeutung frühzeitiger Bildungs- und Berufsorientierung. Die drei Pilotschulen begleiteten die Projekte „Mitarbeitermarke 2.0“ & Talent School als wichtige Praxispartner und brachten ihre Erfahrungen, Perspektiven und Rückmeldungen in den Projekten ein. Damit leisteten sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von innovativen Formaten im Bereich Berufsorientierung und regionaler Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.



Der „Deine-Jobregion – Pionier-Preis“ würdigte insbesondere den Mut, neue Wege zu gehen, innovative Formate zu erproben und Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung des regionalen Arbeits- und Lebensraums zu übernehmen. Ziel der Auszeichnung war es, diese Vorreiterrolle sichtbar zu machen und andere Schulen sowie Institutionen zur Nachahmung zu motivieren.



Regionsobfrau Bgm.in Michaela Walla betonte im Rahmen der Preisverleihung die besondere Bedeutung der Schulen für die Regionalentwicklung:

„Mit dem Pionier-Preis 2025 haben wir drei Schulen ausgezeichnet, die mit großem Engagement Verantwortung für die Zukunft unserer Region übernommen haben. Die MS Aspang, die NMS Krumbach und die NMS Lanzenkirchen haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig die frühe Vernetzung von Schule, Wirtschaft und Region ist. Sie geben jungen Menschen Orientierung, machen regionale Chancen sichtbar und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Region.“



Das Projekt „Mitarbeitermarke 2.0“ verfolgt das Ziel, die Region langfristig als attraktiven Arbeits- und Lebensraum zu stärken und wird im Rahmen entsprechender Förderprogramme unterstützt.



Weitere Informationen unter: www.deine-jobregion.at

