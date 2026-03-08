„Die Speis“ zieht von Rotheau nach Traisen
Traisen
Aktualisiert am 08.03.2026
Markus Tiefenbacher übersiedelt seinen regionalen Laden „Die Speis“ vom bisherigen Container-Standort in Rotheau in ein fixes Geschäftslokal nach Traisen. Gemeinsam mit WK-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bürgermeister Gerhard Fügl, Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger und Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner eröffnete er feierlich den neuen Selbstbedienungsladen. Nach St. Veit und Eschenau ist dies bereits der dritte Standort des erfolgreichen regionalen Versorgungskonzepts.