„Die Speis“ zieht von Rotheau nach Traisen

Markus Tiefenbacher übersiedelt seinen regionalen Laden „Die Speis“ vom bisherigen Container-Standort in Rotheau in ein fixes Geschäftslokal nach Traisen. Gemeinsam mit WK-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bürgermeister Gerhard Fügl, Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger und Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner eröffnete er feierlich den neuen Selbstbedienungsladen. Nach St. Veit und Eschenau ist dies bereits der dritte Standort des erfolgreichen regionalen Versorgungskonzepts.

© Traisen V.l.: Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger, Liane Kohl, Aeneas Tiefenbacher, Agnes Tiefenbacher, Bürgermeister Gerhard Fügl, Anja Tiefenbacher, Michael Kohl, Markus Tiefenbacher, Adele Fuchssteiner, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Michael Rauchenberger, Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner