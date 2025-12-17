Die Zukunft der Güterbeförderung ist in Bewegung!

Marlies Kargl hat im Alter von nur 21 Jahren die Konzessionsprüfung für die Güterbeförderung mit Erfolg bestanden - damit wird deutlich: Auch junge Leute können hier richtig durchstarten.

Nach dem Abschluss ihres Lehramtsstudiums für Forstwirtschaft in Graz wird die ambitionierte Jungunternehmerin im Familienbetrieb Forstbetrieb Handler Lichtenegg mitarbeiten und neue Impulse setzen.

Wir gratulieren Marlies Kargl sowie der gesamten Familie Handler-Kargl herzlich zu diesem Meilenstein und wünschen weiterhin viel Erfolg!