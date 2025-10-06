Doris Schreiber erneut WKNÖ-Obfrau in Gmünd

Schreiber ist Inhaberin der Waldschenke Schreiber in Kurzschwarza. Das Lokal ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt und beliebt, nicht nur bei ihren Stammgästen, sondern auch bei Busreisenden. Ihre Schmankerlabende und der Backhendlkirtag erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Waldschenke wird nicht nur für Familien- und Firmenfeiern gern gebucht, sondern auch vor allem für Hochzeiten, die auch draußen im wunderschön angelegten Kräutergarten stattfinden.

„Die Bezirksstelle Gmünd versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Schreiber.

Als Sprachrohr von rund 2.600 Unternehmen im Bezirk will sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Gmünd durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont die Obfrau.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiterin Dr. Katharina Schwarzinger samt Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Obfrau Doris Schreiber

Karl Bauer

Klaus Plainer

Klaus Ramharter

Wolfgang Stark

Karl Theodor Trojan

Andreas Weber

Peter Weißenböck



