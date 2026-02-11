Drei ausgezeichnete Lehrlinge beim „Fest der Lehrlinge“ – Erfolgsgeschichte eines starken Teams

Beim diesjährigen „Fest der Lehrlinge“ war die Tischlerei Weinstabl mit drei ausgezeichneten Nachwuchstalenten vertreten – ein außergewöhnlicher Erfolg, auf den die Fima mit Recht stolz sein darf.

Mario Flicker krönte sich bei den Austrian Skills zum Staatsmeister der Tischler 2025 und bewies damit eindrucksvoll sein handwerkliches Können auf höchstem Niveau. Mit Präzision, Kreativität und fachlicher Perfektion setzte er sich gegen starke Konkurrenz aus ganz Österreich durch.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Richard Frei, der im 2. Lehrjahr sowohl den Titel Landessieger 2025 als auch Bundessieger 2025 erringen konnte. Seine konstant herausragenden Leistungen zeigen, wie viel Talent, Ehrgeiz und Leidenschaft im heimischen Tischlernachwuchs stecken.

Komplettiert wird das erfolgreiche Trio von Thomas Kainz, der im 1. Lehrjahr 2025 beim Landesbewerb den hervorragenden 2. Platz erreichte – ein bemerkenswerter Erfolg gleich zu Beginn seiner Ausbildung.

Welcher Betrieb kann das schon von sich sagen? Von nicht einmal 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren gleich drei Lehrlinge zu einer derart bedeutenden Veranstaltung geladen. Das unterstreicht nicht nur die Qualität der Ausbildung, sondern auch das besondere Engagement im Unternehmen.

Sichtlich stolz auf den Tischlernachwuchs zeigt sich Firmeneigentümer Tischlermeister Michael Weinstabl: „Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft. Es freut mich besonders, dass ihr Einsatz, ihr Fleiß und ihre Begeisterung für das Handwerk auf so großer Bühne anerkannt werden. Solche Erfolge sind kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Ausbildung, Teamarbeit und echter Leidenschaft für das Tischlerhandwerk.“

Mit diesen Erfolgen setzt der Betrieb ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Lehrlingsausbildung in der Region – und beweist, dass auch ein kleiner Betrieb ganz groß herauskommen kann.

© Philipp Monihart V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfang Ecker, Johann und Karin Kainz, Thomas Kainz, Michael Weinstabl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

© Philipp Monihart V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfang Ecker, Eva Ulrike Frei, Richard Frei samt Bruder und Begleitung, Michael Weinstabl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Christian Frei