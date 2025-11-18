„Early Bird – Steuertipps zum Jahresende“

Wie jedes Jahr lockte auch heuer die Veranstaltungsreihe „Early Bird“ zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in die WK-Bezirksstelle Mödling. Beim Termin unter dem Motto „Steuertipps zum Jahresende“ informierte Andrea Prozek, Leiterin der finanzpolitischen Abteilung der WKNÖ, praxisnah und kompakt über aktuelle steuerliche Themen und wichtige Maßnahmen, die noch vor dem Jahreswechsel umgesetzt werden sollten.

In ihrem Vortrag gab Prozek einen Überblick über nützliche Gestaltungsspielräume für Unternehmer:innen sowie Praxisempfehlungen zur Steueroptimierung. Dabei standen unter anderem die Themen Gewinnfreibetrag, Investitionsbegünstigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und steuerliche Aspekte der Teuerungsprämie im Mittelpunkt.

„Gerade zum Jahresende lohnt es sich, einen genauen Blick auf die steuerliche Situation zu werfen. Oft lassen sich durch rechtzeitige Planung noch Einsparungen erzielen“, betonte WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller. Neben wertvollen Praxistipps bot die Veranstaltung auch Gelegenheit zum Austausch mit der Expertin und anderen Teilnehmenden – ganz im Sinne des Early-Bird-Formats, das fachlichen Input mit Netzwerkgedanken verbindet.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich setzt mit dieser Veranstaltungsreihe auf aktuelle Themen, kompakte Wissensvermittlung und praxisnahe Information für ihre Mitglieder. Der rege Zuspruch zeigt: Frühaufstehen lohnt sich – besonders, wenn es um das eigene Steuerwissen geht.