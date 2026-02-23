Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich für Herbert Waltner

Herbert Waltner wurde für seine besonderen Verdienste um die regionale Wirtschaft mit der Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet. Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek überreichten die Auszeichnung der Wirtschaftskammer NÖ.

Die Würdigung erfolgte als Anerkennung für jahrzehntelanges Engagement, unternehmerischen Mut und seinen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des Elektrotechnik Standortes im Bezirk. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky.

Herbert Waltner wurde 1966 geboren. Nach seiner Elektrikerlehre, dem Präsenzdienst sowie weiteren beruflichen Stationen war er mehr als 21 Jahre bei Elektro Mörth in Kammersdorf tätig. In dieser Zeit sammelte er umfassende Erfahrung in nahezu allen Bereichen der Elektrotechnik und legte damit den Grundstein für seine spätere unternehmerische Tätigkeit.

Ende 2008 wagte Waltner den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete die Elektro Planung Waltner e.U. Mit hoher fachlicher Kompetenz, Verlässlichkeit und stetigem Wachstum entwickelte sich das Unternehmen erfolgreich weiter. Aufgrund steigender Anforderungen und der Umsetzung größerer Projekte folgte im Jahr 2019 die Gründung der Gebäudetechnik Waltner GmbH. Der Betrieb beschäftigt heute neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Unternehmens ist die enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und engagierten Team, so Herbert Waltner. Ein besonders positives Beispiel ist Jürgen Ingerl, der seit über zwölf Jahren im Unternehmen tätig ist und sich in dieser Zeit zu einer wichtigen Führungspersönlichkeit entwickelt hat.

„Der Erfolg eines Unternehmens ist immer Teamarbeit. Ich bin dankbar für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg mit mir gegangen sind, und stolz darauf, dass mit der nächsten Generation die Zukunft unseres Betriebes gesichert ist“, betont Herbert Waltner.

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmen wurde auch gesetzt. Sohn Clemens Waltner, der schon langjährig im Betriebs beschäftigt ist, legte erfolgreich die Prüfung zum Ingenieurbüro für Elektrotechnik ab. Am 3. Februar 2026 erhielten Jürgen Ingerl und Clemens Waltner die Prokura; Clemens Waltner ist seither zudem Geschäftsführer und Gesellschafter der Gebäudetechnik Waltner GmbH.