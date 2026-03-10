Ehrung für das langjährige Engagement von Ausschussmitglied Herbert Kraus

Im Rahmen der Einladung von Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner wurde KR Herbert Kraus, über viele Jahre Funktionär im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ), für seine langjährige Tätigkeit im Wirtschaftskammer Bezirksstellenausschuss Zwettl geehrt.

Herbert Kraus kann auch auf eine langjährige unternehmerische Tätigkeit zurückblicken: Von 1987 bis 2020 im Gastgewerbe, als Betreiber eines Kaffeehauses, außerdem als PR-Berater und im Taxigewerbe.

Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm eine Urkunde überreicht. Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner bedankten sich herzlich für das Engagement und die verlässliche Mitarbeit.