Gruppenfoto
© WKNÖ

Praxisworkshop „Der Fachhandel geht online"

Social Media ist im Elektro- und Einrichtungsfachhandel längst ein wirksames Verkaufsinstrument.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 28.01.2026

Im Praxisworkshop „Der Fachhandel geht online – mit Social Media erfolgreich“ zeigten das WIFI und das Landesgremium gemeinsam mit Trainerin Agnes Jaglarz, wie Betriebe mit authentischen Inhalten Sichtbarkeit schaffen und Kunden gezielt ansprechen. Unternehmer:innen aus ganz NÖ entwickelten direkt vor Ort konkrete Social-Media-Strategien und Inhalte. Der Workshop setzte damit ein klares Signal: Der Fachhandel der Zukunft ist digital, praxisnah und beginnt jetzt.


