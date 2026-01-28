Im Praxisworkshop „Der Fachhandel geht online – mit Social Media erfolgreich“ zeigten das WIFI und das Landesgremium gemeinsam mit Trainerin Agnes Jaglarz, wie Betriebe mit authentischen Inhalten Sichtbarkeit schaffen und Kunden gezielt ansprechen. Unternehmer:innen aus ganz NÖ entwickelten direkt vor Ort konkrete Social-Media-Strategien und Inhalte. Der Workshop setzte damit ein klares Signal: Der Fachhandel der Zukunft ist digital, praxisnah und beginnt jetzt.



