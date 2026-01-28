Erfolgreiche Neueröffnung von Alvo Cycle am neuen Standort

Am 24. Jänner eröffnete das Fahrradgeschäft Alvo Cycle seinen neuen Standort in der Neunkirchner Straße 22. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen und sich über das erweiterte Angebot zu informieren.

Mit dem Standortwechsel hat sich Alvo Cycle sowohl räumlich als auch inhaltlich weiterentwickelt. Die modernen Geschäftsräume bieten nun mehr Platz für hochwertige Fahrräder, Serviceleistungen und persönliche Beratung.

Fahrradreparatur - Fahrradservice

© Michael Wellter V.l.: Andrea List-Margreiter, Bilal Bekdas, Asli Bekdas



