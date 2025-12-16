Erfolgreicher Austausch mit Business Coach Karin Schöller in der Bezirksstelle Mödling

Im Mittelpunkt des Treffens standen die aktuellen Herausforderungen in der Arbeitswelt sowie die wachsende Bedeutung von beruflicher Neuorientierung und mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Karin Schöller betonte, wie wichtig es sei, Mitarbeitende und Führungskräfte in Phasen von Veränderung, Druck und Umstrukturierung professionell zu begleiten. Gerade in Zeiten des steten Wandels und der zunehmenden Komplexität in Organisationen gewinne Coaching als unterstützendes Instrument deutlich an Relevanz, so Schöller.

Als erfahrene Business Coach begleitet sie Einzelpersonen und Teams dabei, Klarheit über berufliche Ziele zu gewinnen, innere Blockaden zu lösen sowie neue Perspektiven und Strategien für eine erfüllte berufliche Zukunft zu entwickeln. Ihr Angebot richtet sich unter anderem an Menschen, die sich in neuen Rollen zurechtfinden müssen, an jene, die an ihrer mentalen Belastungsgrenze arbeiten und Wege suchen, ihre Motivation und Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen, sowie an Personen, die sich neu orientieren oder ihre vorhandenen Potenziale besser nutzen möchten. Darüber hinaus stellte Schöller die strukturierte Arbeitsweise ihres Unternehmens vor, die von einer klaren Zielanalyse über die Entwicklung konkreter Strategien bis hin zur nachhaltigen Verankerung positiver Veränderungen im Arbeitsalltag reicht. Dieser ganzheitliche Coaching-Ansatz fördert nicht nur individuelles Wachstum, sondern wirkt sich positiv auf Teamdynamiken und die Unternehmenskultur aus.

Andrea Lautermüller zeigte sich beeindruckt von den praxisnahen Einblicken und der klaren Positionierung von Karin Schöllers Beratungsangebot: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Mitarbeitende, gut begleitet werden. Der Austausch hat gezeigt, wie wertvoll professionelle Unterstützung für die Stärkung der mentalen Gesundheit und beruflichen Weiterentwicklung sein kann.“