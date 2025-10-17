Erfolgreicher Marketing-Praxis Workshop bringt frische Impulse

In der Bezirksstelle Mödling fand kürzlich der ganz im Zeichen praktischer Unternehmens- und Marketingarbeit stehende Workshop „Marketing Praxis – Teil 1“ statt, geleitet von Andreas Roffeis und Peter Dollack. Veranstaltet im Rahmen der Marketing Praxis Workshops, bot das Format Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region die Gelegenheit, ihr eigenes Marketing kritisch zu hinterfragen, neue Strategien zu entwickeln und konkrete Umsetzungen für ihre Unternehmen zu erarbeiten.

Der Workshop richtete sich insbesondere an jene, die ihre Positionierung schärfen, ihre Zielgruppen besser verstehen und kreativere Ansätze in der Kundenansprache entwickeln wollen. Ein zentraler Vorteil war die individuelle Betreuung: Die Teilnehmenden konnten konkrete, auf ihr Unternehmen zugeschnittene Fragestellungen vorbringen und Feedback von den Trainern nutzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Die Erfahrung und das Know how von Roffeis und Dollack trugen maßgeblich dazu bei, Theorie und Praxis zu verbinden.

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller zeigte sich erfreut über das Interesse und kündigte bereits weitere Termine an – sowohl für Teil 1 als auch für Teil 2 des Workshopprogramms.

Linktipp: www.marketing-workshop.at