Erfolgsfrühstück in der Bezirksstelle Amstetten

Unter dem Motto „Netzwerk zum Erfolg“ lud die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Amstetten, kürzlich zum Erfolgsfrühstück ein. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, sich in angenehmer Atmosphäre über die wichtigsten Schritte in die Selbständigkeit zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Der Start in die Selbständigkeit ist mit vielen Fragen und Entscheidungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dabei auf einen kompetenten und verlässlichen Partner zählen zu können, der Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg begleitet.

Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner präsentierte die Leistungen und Serviceangebote der Bezirksstelle Amstetten und zeigte auf, wie die Wirtschaftskammer Gründerinnen und Gründer im gesamten Prozess unterstützt. Ergänzend dazu gaben Helmut Kahrer vom Technologie- und InnovationsPartner (TIP) Mostviertel sowie Alexandros Rambacher vom WIFI Amstetten spannende Einblicke in Fördermöglichkeiten, Innovationsberatung und Weiterbildungsangebote für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Auch die Junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft waren durch die Bezirksvorsitzenden Daniel Eder und Sandra Friedl-Brenner vertreten.

Beim gemeinsamen Frühstück blieb ausreichend Zeit für persönlichen Austausch, Beratungsgespräche und Networking.

Die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Amstetten versteht sich als starker Partner für alle, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen. Mit umfassender Beratung, hilfreichen Informationen und einem breiten Netzwerk unterstützen wir auf dem Erfolgsweg.