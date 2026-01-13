Eröffnung: „Moments of Beauty“ neues Nagelstudio

Kürzlich eröffnete Bianca Gschwantner ihr Nagestudio "Moments of Beauty - sich selbst etwas Gutes zu tun" in der Leopoldstraße 8.

„Besonders wichtig ist mir ein familiäres Klima und der persönliche Kontakt zu meinen Kunden“, freut sich Bianca Gschwantner.

Am Eröffnungstag besuchte WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel mit STR Leopold Spitzbart, FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer und Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch die Unternehmerin, gratulierten ihr zur Neueröffnung mit einer gemeinsamen Urkunde und wünschten Bianca Gschwantner viel Erfolg für die Zukunft!

Weitere Informationen unter: Home - Moments of beauty