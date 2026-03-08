Zum Inhalt springen
© Elisabeth Pany

Eröffnung Cafe Bistro Bettina

Waidhofen/Thaya

Aktualisiert am 08.03.2026

Am 1. März 2026 eröffnete Bettina Enzmann in der Waidhofner Innenstadt das „Cafe Bistro Bettina“. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl gratulierte mit einem Blumenstrauß.

Unter dem Motto „Runterkommen, abschalten und einfach genießen“ gibt es in gemütlicher Atmosphäre eine Auswahl an köstlichen Frühstücken, duftenden Kaffees, frischen Flammkuchen, kleinen Snacks und hausgemachten Mehlspeisen.

www.cafe-bistro-bettina.at

© Elisabeth Pany WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl und Bettina Enzmann