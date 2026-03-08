Eröffnung Cafe Bistro Bettina

Am 1. März 2026 eröffnete Bettina Enzmann in der Waidhofner Innenstadt das „Cafe Bistro Bettina“. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl gratulierte mit einem Blumenstrauß.

Unter dem Motto „Runterkommen, abschalten und einfach genießen“ gibt es in gemütlicher Atmosphäre eine Auswahl an köstlichen Frühstücken, duftenden Kaffees, frischen Flammkuchen, kleinen Snacks und hausgemachten Mehlspeisen.

www.cafe-bistro-bettina.at