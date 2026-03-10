Eröffnung Doris Rehling





Antiquitäten, Raritäten und Fotografie machen die besondere Mischung des im Vintage-Stil gehaltenen Studios in der Herrengasse in Neunkirchen von Doris Rehling aus. Gemeinsam mit WKNÖ Vizepräsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber gratulierten Abg. zum NR Thomas Elian und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka zur gelungenen Eröffnung.