Eröffnung „Gasthaus zur 1000-jährigen Linde“

Gastronom Markus Steffen, der auch in Mönichkirchen seit längerem gastronomisch tätig ist, konnte als Pächter des Traditionsgasthauses „Zur 1000-jährigen Linde“ in Kirchberg am Wechsel gewonnen werden. Vizepräsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten Markus Steffen zum gelungenen Start und wünschten viel Erfolg für die Zukunft.

© Walter Hummer V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Markus Steffen und Monika Eisenhuber