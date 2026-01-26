Zum Inhalt springen
© Walter Hummer

Eröffnung „Gasthaus zur 1000-jährigen Linde“

Kirchberg am Wechsel

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 26.01.2026

Gastronom Markus Steffen, der auch in Mönichkirchen seit längerem gastronomisch tätig ist, konnte als Pächter des Traditionsgasthauses „Zur 1000-jährigen Linde“ in Kirchberg am Wechsel gewonnen werden. Vizepräsidentin Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka gratulierten Markus Steffen zum gelungenen Start und wünschten viel Erfolg für die Zukunft.

© Walter Hummer V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Markus Steffen und Monika Eisenhuber